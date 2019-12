Nieuw oefenterrein voor havenwerkers wordt vernoemd naar overleden sjorder Yosh

In de Rotterdamse haven wordt binnenkort een oefenterrein voor sjorders geopend. Deze wordt vernoemd naar havenwerker Yosh, die begin december omkwam bij een bedrijfsongeval.

Nu leren sjorders hun werk op steigers in de praktijk. Hierbij zitten ze soms al snel op twintig meter hoogte. Door een val van zo'n steiger overleed Yosh Han.

Om ongelukken in het vervolg te voorkomen, wordt een oefenterrein op de kade geopend. Dit terrein is een samenwerking tussen verschillende bedrijven uit de haven. Naar verwachting wordt dit terrein in januari officieel geopend.

De ouders van Yosh zijn gevraagd om bij de opening aanwezig te zijn.