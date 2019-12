Bloemen, cameratoezicht en burgemeester naar De Akkers na fatale steekpartij

"Afschuwelijk, voor de familie en de omgeving", zei Van Oosten. Met zijn bezoek aan de Akkers wilde hij omwonenden de kans geven om hun hart te luchten. De burgemeester wilde verder niet ingaan op vragen over de toedracht van het drama. "Het is belangrijk dat de politie en het OM de ruimte krijgen voor het onderzoek."

De steekpartij was kort na middernacht op de Lijnzaaddreef. Agenten troffen een man uit Rozenburg met steekwonden in zijn rug aan. Reanimatie mocht niet meer baten.

Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. Kort erna zouden vier mannen zijn gevlucht in een auto. Niemand is nog aangehouden.

Er zijn op de plek van het incident bloemen neergelegd. Langs het fietspad naast het woonblok, op de Rammenasdreef, staat sinds dinsdagmiddag een mobiele camera voor extra toezicht.