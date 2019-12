Daklozenopvang gaat in Dordt op de schop

De opvang van daklozen gaat in Dordrecht drastisch veranderen, als het aan zorgwethouder Peter Heijkoop ligt: "De kwaliteit van opvang moet omhoog en de doorstroming naar wonen moet verbeteren."

In de komende vijf jaar moet het beleid concreet worden, te beginnen met een verbouwing bij het Leger des Heils: "de slaapzalen zijn niet meer van deze tijd. Die moeten plaatsmaken voor kamers waar ieder privacy, rust en veiligheid heeft."

Stijging

Nu maken dagelijks zo'n 125 mensen gebruik van de dag- en nachtopvang en andere voorzieningen van het Leger des Heils. Het actiecomité Kromhout/Kasperspad vreest dat dat aantal stijgt en ziet de opvang liever verplaatsen of sluiten.

"Laten we wel zijn", reageert Heijkoop; "er komen vijftig éénpersoonskamers en tien andere plekken. Da's dus minder opvang op deze locatie en door de hogere kwaliteit ook minder overlast voor de omgeving."

Omdat het aantal daklozen stijgt (van 290 gebruikers van de nachtopvang in 2015 tot zo'n 400 mensen nu) is wel méér opvang mogelijk. "Maar dat moet dan op andere locaties in Dordrecht en de regio", zegt de wethouder.

Doorstroming

Arnold Tibboel, voorzitter van de Cliëntenraad van het Leger des Heils is blij met de plannen: "Als ex-dakloze weet ik dat mijn echte herstel pas begon toen ik de sleutel van mijn eigen flatje kreeg."

Volgens Tibboel is doorstroming naar 'gewoon wonen' super belangrijk. Heijkoop erkent dat: "daarom maken we ook afspraken met woningcorporaties." Ook het Leger des Heils is blij met de plannen, die betaald worden door de Drechtsteden.

"De plannen passen prima bij onze doelstelling; een menswaardige opvang en werken aan perspectief en herstel voor mensen aan de onderkant van de samenleving", aldus Robert de Bruin van het Leger des Heils. De plannen worden in het nieuwe jaar besproken door de Dordtse gemeenteraad.