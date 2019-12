Kerst in de Kuip: supporter helpt Feyenoordfans met weinig geld aan kaartjes

Sander Kolsloot is de initiatiefnemer van de actie genaamd: 'Geef Feyenoord'. Hij is seizoenskaarthouder op vak V in De Kuip. "Ik kwam op het idee toen ik op de fiets zat naar de kapper, de dag na Sinterklaas. Ineens ontstond er een beeld in mijn hoofd van iemand die een heel donkere kerst had. Toen dacht ik: die kan ik wel opvrolijken! Toen bedacht ik: ik heb een seizoenskaart en die kan ik beschikbaar stellen."

Toen ben ik mijn vrienden gaan appen die bij mij op het vak zitten, zo van: doen jullie mee? Binnen de kortste keren had ik acht mensen die met me mee wilden doen. Daarmee ben ik naar Feyenoord gegaan. Toen ging het balletje rollen."

Feyenoord-Heerenveen

Inmiddels hebben meer dan driehonderd Feyenoordsupporters hun seizoenskaart beschikbaar gesteld. "Seizoenkaarthouders kunnen nog tot en met donderdag 26 december hun kaart beschikbaar stellen voor de wedstrijd Feyenoord-Heerenveen op 18 januari 2020."

"Dat kunnen ze doen door een formulier in te vullen op de website van Feyenoord. Daarmee bieden ze hun plek aan voor iemand die dat net iets beter kan gebruiken dan zij op dat moment", legt Sander uit.

Feyenoord zelf stelt, samen met hoofdsponsor Droomparken, ook vijfhonderd kaarten beschikbaar voor vrijwilligers van Humanitas, de Voedselbank en het Leger des Heils.

