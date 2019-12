Gospelkoor Happy Days uit Maassluis zingt mensen de kerk in

Happy Days repeteert iedere maandagavond in de Immanuelkerk in Maassluis

Bestuurslid Patricia Bastemeijer organiseert voor de achtste keer het Kerstproject bij het koor. "Iedereen kan gratis en vrijblijvend meedoen in de weken voorafgaand aan de kerst. We hopen dat mensen het zo leuk vinden dat ze volgend jaar lid worden en terugkomen", vertelt ze. "En ja, meer mannen graag."

Het koor studeert voor kerst ieder jaar een speciaal concert in, onder leiding van dirigent Benson Walch. "We treden dan op tijdens kerstavond en dit keer gebeurt dat in Den Haag, in de Marnixkerk. We rouleren ieder jaar. In Maassluis is een kerkrooster en nu is een ander koor aan de beurt hier", vertelt Bastemeijer.

"We gaan een beetje vreemd dus. We staan in Den Haag buiten te zingen bij een lichtjestocht die daar eindigt. Kinderen komen dan aan en wij zingen ze eigenlijk de kerk in", lacht Patricia.

Verleid

In de repetitieruimte in Maassluis sneeuwen de zware mannenstemmen wat onder. De vrouwen zijn duidelijk in de meerderheid. Dick is door zijn vrouw verleid mee te doen. "Ken jij nou niet eens een keertje meedoen?", vroeg ze. "Nou, ik ben blijven hangen en doe het nu een jaar of vijf. Je praat met mannen altijd over andere dingen als sport, maar dit is even een hele andere wereld."

Het oudste lid van Happy Days is 91. "Iedereen boven de 18 is welkom", zegt Bastemeijer. "We hebben geen auditie, je moet leuk vinden wat je doet en met elkaar naar een doel toe werken. Het is hartstikke leuk", vertelt Patricia Bastemeijer.

Derde Helft

Voor het handjevol mannen komt de pauze gelegen. Warme thee smeert de stembanden en de verhalen gaan rond. "Ik zing normaal alleen onder de douche", zegt Freek. "Dit is mijn vierde keer dat ik meedoe, maar ik heb meer hobby's. Dus ik denk niet dat ik doorga. In nood kunnen ze altijd bellen."

De tafel lacht gezamenlijk. "Nee, een derde helft hebben ze hier niet", zeggen de mannen. "Levensgevaarlijk", roept Dick om weer de zaal vol vrouwen in de glippen. Daar kennen ze hun plaats weer. "Zingen is een feest", lacht zeventiger Dick.