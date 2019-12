'Rotterdam heeft een festivalplein nodig'

In Rotterdam moet weer een festivalplein komen. Een plek waar het hele jaar door evenementen kunnen worden georganiseerd. Stadsparken kunnen dan ontlast worden. Dat willen GroenLinks en de PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad.

De afgelopen jaren was er regelmatig schade in parken na festivals. Bijvoorbeeld na het Oranjebitterfestival van 2016 in Het Park bij de Euromast. Veel gras was beschadigd door onder meer zware machines die nodig waren voor de opbouw van het podium. De Partij voor de Dieren in Rotterdam stelde toen al voor dat er geen grote festivals meer in het Park bij de Euromast gehouden zouden moeten worden.

Festivalplein

GroenLinks in Rotterdam stelt nu samen met de PvdA voor om een apart terrein in te richten voor die festivals. Want volgend jaar zijn er nog meer evenementen in de parken.

Stephan Leewis van GroenLinks: "Ik vind dat parken openbare terreinen zijn, waar mensen gebruik van moeten kunnen maken. Op het moment dat je die afzet om een festival op te bouwen, kan er geen gebruik van worden gemaakt. Dan ontneem je heel veel groen voor mensen."

Gedacht wordt aan een festivalterrein in de Merwe-Vierhavens, een voormalig havengebied in Rotterdam. Leewis: "Dit is ideaal om evenementen te houden, er staan weinig woningen. Die woningbouw die gepland is, daar kan rekening mee gehouden worden."

Oude stadshavens

Dennis Tak van de Partij van de Arbeid denkt ook aan andere oude haventerreinen, zoals bijvoorbeeld de Onderzeebootloods op Heijplaat. "Die wordt nu ook al voor binnenfeesten gebruikt. Als we daar ergens in dat gebied nog een terrein kunnen vinden, dan zou dat mooi zijn.

Als voorbeeld wijst hij naar de NDSM-werf in Amsterdam, die ook gebruikt wordt als festivalterrein. "Het grote voordeel van zo'n verlaten haventerrein is dat er weinig natuur is die je kan slopen. En als ik eerlijk ben, ziet het er ook nog heel vaak wel kek uit", aldus Dennis Tak.

Ook wegen gebruiken voor festivals

GroenLinks denkt er ook aan om wegen en pleinen te gebruiken voor festivals. Leewis: "Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Boompjes. Het lijkt me fantastisch." Leewis denkt niet dat de verkeersstremming tot opstoppingen en problemen gaat leiden.

"Je moet afwegingen maken wat wel belangrijk is en wat niet. Een paar dagen wat minder verkeer in de stad is goed voor iedereen. Minder luchtvervuiling. En je kan een feestje houden. Ik zou zeggen: win-win."

Het stadsbestuur is nu gevraagd om een reactie op de voorstellen.