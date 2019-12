Oppositie Rotterdam wil dat college actiever informeert over Feyenoord City

De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad wil dat het college van B&W haar vóór eind januari 2020 bijpraat over Feyenoord City. De partijen hebben de indruk dat het college weinig vat heeft op het project. Ook staan in het nieuwe jaar belangrijke besluiten op stapel waarvoor de zes partijen goed geïnformeerd willen zijn.

Aanleiding voor 50Plus, Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Rotterdam, Denk en NIDA om het gemeentebestuur op zijn informatieplicht te wijzen, is onder meer de 'verrassing' dat de bouw van het nieuwe voetbalstadion onlangs opnieuw met een jaar is uitgesteld.

Nog geen week eerder was een voortgangsrapportage besproken over Feyenoord City waarin uitstel niet genoemd was. "Dit bevestigt het beeld dat er geen regie en controle is op het project vanuit de gemeente", schrijven de oppositiepartijen.

Een brief van de provincie Zuid-Holland van begin 2019 met kritische noten over het voorontwerpbestemmingsplan lijkt in de la te liggen. Daarbij gaat het om zaken als externe veiligheid, detailhandel, bedrijventerrein, wonen, water en natuur. Wanneer wordt daar iets mee gedaan, vragen de zes partijen zich af. "Het zal namelijk zeker niet de eerste keer zijn dat door gedoe met vergunningen een oplevering van een project gierend uit de hand loopt."

De oppositie vindt dat het college de verantwoordelijkheid voor de gebiedsontwikkeling en bouw van Feyenoord City teveel overlaat aan het 'private' BVO Feyenoord en stadion Feyenoord. "Dit is", zo schrijven ze, "natuurlijk totaal niet aan de orde als het gaat over vergunningverlening en de externe veiligheid waar de provincie Zuid-Holland in haar brief over heeft."

De zes willen nu weten welke 32 instanties volgens het college allemaal betrokken zijn bij de besluitvorming over het stadion. Het gaat onder meer om de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Evides, kabel- en leidingsorganisaties, de Veiligheidsregio en ProRail. Ook willen ze weten wat die instanties allemaal hebben geadviseerd en gecommuniceerd over het de bouw van Feyenoord City.

De informatie moet vóór 27 januari binnen zijn zodat ze zich tijdig kunnen voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen rond Feyenoord City en het nieuwe voetbalstadion.