Het weer van vandaag: Eerst wat buien, daarna droog en zon

We beginnen vanochtend nog met veel bewolking en verspreid vallen een paar buien. Later in de ochtend komen er aan zee enkele opklaringen voor. Die gaan zich uitbreiden en vanmiddag is het droog met zonnige perioden, vanavond is het helder weer. Vanochtend staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, vanmiddag neemt de wind af en vanavond is het weinig wind.

Vannacht is het vrij helder en een zwakke zuidenwind, minimum rond 3 graden. Morgen is er af en toe zon maar de bewolking neemt toe en in de loop van de middag en morgenavond is er vanuit het westen kans op enkele lokale buien. Maximum morgen rond 6 graden, matige zuidenwind (3 tot 4 Bft).

Vooruitzichten

Vrijdag is wisselvallig met vooral in de nacht en ochtend af en toe regen, het weekend lijkt overwegend droog te zijn. En ook begin volgende week lijkt het stabiel weer te zijn.

Witte Kerst

We spreken van een witte kerst als er in De Bilt op beide dagen een aaneengesloten sneeuwdek aanwezig is. Sinds het begin van de metingen van 1901 is er slechts 8 keer sprake geweest van een witte kerst. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2010. Dan is er nog de ‘net-niet-witte-kerst’ en dat is wanneer bijvoorbeeld op slechts een van beide dagen sneeuw lag in De Bilt. Of er een onderbroken sneeuwdek aanwezig was. Een ‘net-niet-witte-kerst’ is 20 keer voorgekomen.