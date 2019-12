Man laat per ongeluk pak geld vallen in politiebusje

Melding: "vervelende man"Vandaag zag cameratoezicht een man met een fles sterke drank lopen die met iedereen ruzie zocht.Voor ons een reden om de man te controleren. De man besloot echter weg te rennen voor ons. Uiteindelijk verstopte de man zich onder een bestelauto. Mijn collega wist de man er onder vandaan te krijgen en de man werd aangehouden.Wij plaatsten de man achterin onze bus. Gelukkig controleren wij deze altijd netjes voor onze dienst.Wij hoorden de man rommelen en zagen dat hij iets probeerde weg te stoppen.Toen het wegstoppen van de man mislukte kregen wij toch een glimlach op ons gezicht toen wij het geluid hoorde van wat leek op een pak a4tjes wat je per ongeluk laat vallen. Op de foto ziet u waarom.De man is door ons ook aangehouden ter zake witwassen. ( maar het geld was echt niet van hem hoor, dat lag er al voordat we hem in onze bus zetten. ) ^RVS@p010c#p010c #ondermijning