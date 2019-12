IFFR eert Jules Deelder

Het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) wijdt tijdens de komende editie een speciaal in memoriam aan Jules Deelder. De schrijver en dichter overleed vorige week op 75-jarige leeftijd.

Tijdens de 49ste editie van het festival staat het IFFR stil bij het werk en leven van dit Rotterdamse icoon. Er wordt een aantal films van Rotterdamse filmmaker Bob Visser vertoond waarin Jules Deelder een rol speelde of bij betrokken was. Zo staat de documentaire 'Mijn leven als Deelder' op het programma en wordt 'Het Veld van Eer' opnieuw vertoond, waarvoor Deelder het scenario schreef.

Het in memoriam is onderdeel van RTM, een dag waarop de Rotterdamse film centraal staat, op vrijdag 24 januari in LantarenVenster.

Het filmfestival vindt van woensdag 22 januari tot en met zondag 2 februari plaats.