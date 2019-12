De grote kerstvraag: bestaat God?

Het is een vraag van alle tijden, maar de kerstdagen zijn er misschien het meest geschikt voor: bestaat God? Als God goed is, hoe kan er dan zoveel ellende zijn? Heeft de wetenschap inmiddels niet de plaats ingenomen van het fenomeen God?

In het radio-programma Rijnmond Staat Stil is regelmatig de vraag gepasseerd of de geïnterviewde geloofde in een hogere macht. Dat varieerde van 'ja, maar eerst niet', tot 'eerst wel, nu niet meer.' Op Eerste en Tweede Kerstdag geven we een bloemlezing van die verhalen.

Zoals journalist Wouter Kurpershoek, opgegroeid in een streng christelijk milieu in Rotterdam-Zuid, die een ongelovige Thomas werd in de oorlogsgebieden die hij bezocht. "Ik zag de opgestapelde lijken en wist zeker: God bestaat niet. Ik werd er heel rustig van. Het was een soort omgekeerde bekering."

Wim van Zanten ging precies de tegenovergestelde richting op. Het straatschoffie uit het Witte Dorp deed alles was God verboden had maar zag het licht in de cel en liet zich dopen. "Sindsdien vertel ik iedereen dat Jezus de weg is. Ik ben zelf nooit meer crimineel geweest."

In de tweeluik tijdens de kerstdagen komen de volgende personen aan het woord: Broeder Johannes ('In de kerk vond ik eindelijk warmte'), De vrouwen van de Goede Herder-tehuizen ('Het was een hel. Ik ben er mijn geloof kwijtgeraakt'), Robert Smits ('Mijn vertrek naar Brazilië was een roeping'), Dick Swaab ('Als ik God zou tegenkomen zou ik eerst naar zijn id-kaart vragen') en Joop van Ooijen ('De boodschap van Jezus is gewoon de beste').

Springlevend

Sterft religie uit, is God straks dood? Alain Verheij ('Twitter-theoloog des Vaderlands') en Joram Kaat (het jonge gezicht van de EO) vertellen dat het geloof onder jongeren nog springlevend is.

Nog meer getuigenissen: Johan Lock ('Er bleek een wereld naast de Pinkstergemeente te zijn'), Ruud Delwel ('God en de evolutie. Waarom kan het niet naast elkaar bestaan?), Stephen Fry ('God is een maniak'), Josua Ossendrijver ('De joden het uitverkoren volk? Dat hebben we godverdomme in de oorlog gemerkt') en Jules Deelder ('Wat is God anders dan een grote kabouter?').

Jacob Blom en Marianne Vorthoren komen uit een christelijk milieu maar lieten zich bekeren tot de islam. Maar hoe kan je in God geloven na 9/11? Na Auschwitz? Daar geven de geïnterviewden dus hele verschillende antwoorden op.

Last but not least: een exclusief interview met de man wiens verjaardag we deze kerstdagen vieren. Jezus Christus zelf.

U kunt alle interviews beluisteren door bovenaan op de blauwe tegel te klikken. Morgen, Tweede Kerstdag, van 9-10 uur deel twee van deze zoektocht.