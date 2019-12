Geen boze boeren maar kerstsfeer bij optocht van trekkers in Middelharnis

Het was een vrolijk gezicht, een lange sliert van tractoren die helemaal volgehangen waren met kerstlichtjes. In Middelharnis werd door een club jonge boeren voor het eerst de Secret Santa Lichtjesparade georganiseerd.

De plattelandsjongeren hebben zich flink uitgesloofd. Compleet versierde kerstbomen zijn aan de landbouwvoertuigen gebonden en één deelnemer heeft op zijn tractor een kerstboom van bierkratjes.

Het inschrijfgeld voor de tocht gaat naar het goede doel en voor de best versierde tractor was er een prijs. “Zo maken we sfeer en laten we ons van onze goede kant zien”, legt organisator Jeffry van Noord uit. Hij verwijst daarmee naar de acties in het land rondom het stikstofprobleem.

"Nee, geen boze boeren vanavond, alleen maar vreugde”, lacht één van de deelnemers. “Dit is gewoon leuk! En ik had gelukkig nog zat lichtjes op zolder liggen.”

Secret Santa

Na de toer werden de deelnemers en kijkers onthaald met glühwein, warme chocomel en kruukplaetjes op de Secret Santa lichtjesmarkt op het Diekhuusplein.

Door Secret Santa Goeree Overflakkee worden mensen op Goeree Overflakkee die financieel of emotioneel een zwaar jaar achter de rug hebben, verrast met een kerstpakket. Voor dit doel wordt de opbrengst van de tocht en de markt dan ook gebruikt.