Kijk vanavond Kerst met Rijnmond: kerstdiner met bijzondere gasten

Op TV Rijnmond vieren we kerst op bijzondere wijze. Op Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag serveren we een kerstdiner. Op 25 december is Sander de Kramer vanaf 17:00 uur gastheer. Hij snijdt het thema armoede aan.

Dit doet hij met John van Bruggen, een man die met zijn 17-jarige dochter moet rondkomen van zo'n 50 euro per week. Daarnaast zit Vanessa Umboh aan tafel. Zij zet zich in voor kinderen die met hun ouders onder de armoedegrens leven. De derde gast aan tafel is Rotterdams gemeenteraadslid Ellen Verkoelen. Zij deed mee aan een uitdaging om rond te komen van 50 euro in de week.

Op Tweede Kerstdag om 17:00 uur is eenzaamheid het gespreksonderwerp en wie anders dan Marja van Katendrecht kan dan de presentatrice zijn? Marja zet zich al jaren in voor mensen in Rotterdam die er alleen voor staan. Zij gaat daarom het gesprek aan met Ada Kelder en Wilma Slobbe die zich ook hard maken om zo min mogelijk mensen alleen thuis te laten zitten.

Ook Peter van der Wal, die na de dood van zijn vrouw de eenzaamheid te lijf is gegaan, schuift aan, evenals Rotterdams wethouder Sven de Langen die politiek verantwoordelijk is voor dit onderwerp.

Kerst met Rijnmond: op 24, 25 en 26 december op TV Rijnmond.