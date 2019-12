Erasmus MC vervoert binnenkort medicijnen, bloed en monsters met drones

Het Erasmus MC in Rotterdam start begin 2020 samen met de ANWB een pilot met drones. De onbemande vliegtuigjes gaan ervoor zorgen dat bloed, medicijnen en diagnostische monsters zo snel mogelijk naar patiƫnten of de plek van een ongeluk komen. Het experiment, dat Medical Drone Service heet, duurt drie jaar.

Aanleiding voor het experiment met drones is, naast de techniek, de situatie op de wegen. Het verkeer in Nederland staat vaak muurvast. Jan-Dietert Brugma, apotheker in het Rotterdamse ziekenhuis. "De bereikbaarheid van ziekenhuizen in binnensteden komt steeds verder onder druk te staan. Door de inzet van medische drones hopen we de routes te verkorten en daarmee zorg sneller en efficiënter te organiseren", vertelt hij.

Het Erasmus MC maakt voor patiënten in heel Nederland medicijnen op maat. "Die moeten doorgaans binnen vier uur bij de patiënt zijn, anders zijn ze waardeloos en kunnen ze de prullenbak in. Met de vele files is dat niet altijd even gemakkelijk", vertelt Patrique Zaman. Hij is mede-oprichter van het bedrijf AVY dat de gele ANWB-drone van heeft ontwikkeld.

Ook bij ongelukken kunnen drones levensreddend zijn. "De rampplek is zelfs voor een ambulance niet altijd even snel te bereiken. Als extra bloed nodig is, dan kan dat met de drone snel ter plaatse worden gebracht", aldus Zaman.

Nieuwe Europese wetgeving

Drones maken een snelle opmars. Niet alleen technisch zit de ontwikkeling ervan in een stroomversnelling, ook juridisch. In juni 2020 wordt Europese wetgeving van kracht waardoor onder meer professioneel vervoer met drones over langere afstanden mogelijk wordt.

In de komende periode worden testvluchten gedaan. Voor deze vluchten zijn ontheffingen bij de inspectie Leefomgeving en Transport aangevraagd.

Naast het Erasmus MC, de ANWB en AVY, zijn Sanquin Bloedbank, KPN en PostNL bij de pilot betrokken.