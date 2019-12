Dure kerst voor eigenaar van vluchtauto Spijkenisse

In Spijkenisse is er in de nacht van dinsdag op woensdag een wilde achtervolging geweest. De eigenaar van de auto kan een trits bekeuringen tegemoet zien, schrijft de dienstdoende wijkagent.

De achtervolging begon in het centrum van Spijkenisse. Agenten zagen de man rijden en vermoedden dat hij onder invloed was. Maar de bestuurder weigerde te stoppen en ging ervandoor. In de Maaswijk eindigde de achtervolging.

Wie er achter het stuur zat, is niet duidelijk. De inzittende van de vluchtauto wist te voet te ontkomen. De politie heeft vervolgens de wagen in beslag genomen.

De eigenaar kan zeker zes bekeuringen op de mat verwachten. Onduidelijk is of hij ook de bestuurder was.