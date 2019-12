Wapens de wijk uit: taboe doorbreken door nog laagdrempeliger te zijn

De initiatiefnemers van Wapens de wijk uit hebben hun strategie aangepast om meer wapens van straat te halen in Rotterdam. Mensen die zich tegen wapenbezit willen uitspreken, kunnen dit voortaan redelijk anoniem doen. Inmiddels hebben bijna duizend mensen de petitie tegen wapens getekend. Maar er blijft werk aan de winkel volgens Ronald Schouten. "2019 was een jaar met extreem veel wapen- en schietincidenten."

Wapens de Wijk uit startte zo'n anderhalf jaar geleden om de dialoog over wapenbezit en -gebruik aan te zwengelen. En vooral om wapens van de straat te halen. Zo werd begin dit jaar een wapeninleveractie georganiseerd. De laatste editie was tien jaar geleden. "Het is niet zo dat de grote criminelen hun wapens inleveren. Dat verwachten we ook niet, maar we hebben bereikt dat wapenbezit besproken is", zegt Schouten.



Via Wapens de wijk uit kunnen wijkbewoners ondersteuning krijgen in de strijd tegen wapens. Met het project richt Schouten zich op verschillende doelgroepen. Zo werd in Rotterdam-Delfshaven voor jongeren een gametoernooi georganiseerd. "Je moet zeker bij de jeugd aangeven dat wapens niet normaal zijn."

Schouten vindt dat het aantal handtekeningen onder de petitie Wapens de wijk uit zeker omhoog kan. "In deze wereldstad mag je verwachten dat mensen, bij zo'n gevoelig onderwerp, wapens de wijk uit willen. Het aantal moet eigenlijk op tien-, twintig- of dertigduizend staan."

Taboe

Maar Schouten merkt dat wapenbezit een gevoelig onderwerp is en dat mensen daar liever niet over praten. Daarom kiest hij ervoor om met zijn initiatief laagdrempeliger te werk te gaan dan eerst.

Zo is de website van Wapens de Wijk uit aangepast. Nu kunnen mensen alleen hun naam en e-mailadres achterlaten en hoeven zij niet meer op de foto.

Ook wil Schouten mensen bewuster maken van wapenbezit door vaker met ze in gesprek te gaan. "En dan niet alleen wanneer er een incident in je eigen straat gebeurt", zegt hij.