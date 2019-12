Het weer op Tweede Kerstdag: nauwelijks zon

Tweede Kerstdag verloopt rustig met veel bewolking en nauwelijks zon. Eind van de middag kan er op de eilanden wat lichte regen vallen. Het wordt een graad of 6 en er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind, kracht 2 tot 4.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe lichte regen, veel zal het allemaal niet voorstellen. Het koelt af naar 2 graden in het oosten van de regio en 5 graden aan zee en op Goeree-Overflakkee.

Morgen komt geleidelijk de zon met regelmaat tevoorschijn en blijft het droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 6 graden.

Vooruitzichten

De rest van het jaar blijft het rustig en droog met zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden. In de middag is het eerst 6 graden met in de nacht temperaturen rond het vriespunt tot lichte vorst.

Vanaf maandag wordt het zachter. Tijdens de jaarwisseling staat er zwakke tot matige zuidwestenwind en blijft het droog. Het is dan een graad of 6.