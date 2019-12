Cocaïne verstopt in vaten met bevroren fruitpulp

De douane heeft maandag tijdens een controle in de Rotterdamse haven een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. De blokken drugs zaten verstopt in veertig vaten met bevroren fruitpulp.

Om hoeveel kilo cocaïne het gaat, kan het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het lopende onderzoek niet zeggen. De container was afkomstig uit Brazilië.

De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd. Er is nog niemand opgepakt. De douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie (OM) doen verder onderzoek.

Fruit

Twee weken geleden werd ruim 1400 kilo cocaïne in de haven ontdekt. De coke zat toen ook al voor een deel in vaten fruit verstopt, maar de drugs werden ook gevonden in een container geladen met een poeder voor de betonindustrie en in het motorcompartiment van een koelcontainer beladen met watermeloenen.

Ook deze containers waren afkomstig uit Brazilië.