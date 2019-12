Rusland wil verder bouwen aan omstreden gaspijpleiding ondanks afhaken Allseas

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde eerder met sancties tegen bedrijven die meewerken aan Nord Stream 2. De Verenigde Staten zijn van mening dat de pijpleiding Europa te veel afhankelijk zou maken van Russisch aardgas. Op die manier zou Rusland andere landen buitenspel kunnen zetten.

Omdat Allseas veel belangen heeft in de VS, heeft het bedrijf besloten het werk aan het Russische-Duitse project stil te leggen.



Onderdelen van Allseas zijn Bluemarine Offshore Yard Service bij de Waalhaven en Machinefabriek Schaap in Hardinxveld. Het concern is onder andere bekend van de Pioneering Spirit, met 382 meter het grootste offshoreschip ter wereld. Dat schip werd in 2014 afgebouwd in Rotterdam en is ingezet bij Nord Stream 2.

Rusland zegt nu een speciaal schip achter de hand te hebben om de omstreden gasleiding alsnog aan te leggen. De Russische energiereus Gazprom kocht in 2016 een speciaal pijplegschip, dat als laatste redmiddel kon worden gebruikt als Europese bedrijven stopten met het werken aan de gasleiding.