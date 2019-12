Jozef viert Kerstmis in Vlaardings asiel

De feestdagen gaan bij dierenopvang Vlaardingen niet zomaar voorbij. Onder de kerstboom hebben vrijwilligers lekkernijen gelegd voor de dieren in het asiel. Ook Jozef heeft deze kerst een plekje gevonden in de Vlaardingse herberg.

"Kat Jozef is een tijdje geleden gevonden onder de motorkap van een auto", vertelt Ilja van den Esch. "Een man was in Barendrecht gaan vissen en hoorde gemiauw toen hij 's avonds wegreed."

Omdat Jozef niet gechipt is, kon de eigenaar niet achterhaald worden. In het asiel wacht hij nu op een nieuw baasje. "Het is een lieve rode kater. Op onze website kun je 'm zien", zegt de assistent-beheerder.

Of de dieren extra verwend worden met de kerst? "Nee joh", zegt vrijwilliger Jeroen van Delfgaauw terwijl hij kilo's hondenpoep weghaalt uit de hokken. "Het hele jaar moet je lief zijn voor dieren, niet alleen met kerst", klinkt het vrolijk.

Katten knuffelen

De Dierenopvang Vlaardingen werkt met een kleine honderd vrijwilligers. "We hebben zelf mensen die hier dagelijks komen om met de katten te knuffelen. En verder klusjesmensen, schoonmakers, gedragstrainers... kortom heel veel liefdeswerk hier."

Het asiel aan de Koggehaven is onderdeel van de Dierenbescherming en zit er al tien jaar. Ook de dierenambulances weten de weg te vinden.

Jozef en Maria

Of er net als in de zomer een hausse is aan gevonden of gedumpte dieren? "We hebben voor het eerst deze kerstvakantie opvallend meer katten in de opvang, maar hopen uiteraard dat die snel een nieuw baasje vinden", zegt Ilja.

"Ook Jozef staat op onze website voor belangstellenden. Er zat eerst ook een Maria, maar die is voor de kerst al vertrokken." Maar eenzaam en alleen is Jozef deze kerst niet. "Ook dan zit het hier vol met vrijwilligers."