Lekkage bedreigt kerstdiner van familie Kolpa

De grote rijsttafel die meneer en mevrouw Kolpa traditioneel op Tweede Kerstdag op tafel toveren? Die was al bijna afgezegd. Door een lekkage in de Van Beuningenstraat in Rotterdam-Blijdorp zaten daar donderdag zo'n zestig huizen zonder water. "Dan maar wat de diepvries in", zei meneer Kolpa al.

De familie krijgt donderdagavond zestien mensen te eten. "Dat gaat hem niet worden zonder wc", zei mevrouw Kolpa vlak nadat het water in de straat was afgesloten. Maar vooral qua voorbereidingen voor het eten zorgde de waterafsluiting voor problemen.

"We moesten onder meer nog dertig eieren koken voor in de kerriesaus", zei mevrouw Kolpa. "Alleen de honderd sateetjes die gebakken moeten worden, kunnen doorgaan. Maar dat is wel het enige zo'n beetje. Ik vrees dat we met zijn tweeën nog héél veel dagen eieren eten."

Ze noemde de lekkage donderdagochtend vervelend, maar geen ramp. "Het is lastig, maar er gebeuren wel ergere dingen. Als dit het enige is, overleven we het ook wel."

Kelder blank

Andere mensen in de Van Beuningenstraat hebben het deze Tweede Kerstdag toevalligerwijs beter bekeken. "Hier staat niets op het programma, we eten op een ander adres", zei een man bij wie de kelder blank staat door het lek. "We hebben de deur net maar achter ons dichtgetrokken en dachten: 'we zien het later wel weer'."

Het lek in de straat ontstond rond 10:00 uur. Gelukkig kwam na een aantal uur goed nieuws van Evides: alle bewoners, op één huis na, hebben weer water. "Het diner kan gewoon doorgaan", zegt mevrouw Kolpa later op de middag aan de telefoon. De voorbereidingen hebben wel wat achterstand opgelopen. "Maar we zijn nu hard bezig, dus dat is geen enkel probleem."

Ze complimenteert de werknemers die ervoor hebben gezorgd dat ze slechts enkele uren zonder water hebben gezeten. "Ze zijn met man en macht bezig geweest voor ons."