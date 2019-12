Even wegzwijmelen: de puppy van weerman Ed Aldus

De pup is negen weken oud en sinds drie dagen te vinden in huize Aldus. Zwijmel met ons mee en bekijk onderstaande foto's van de weerman en -hond!

De weerman is een echt hondenmens. Zo had hij in het verleden twee Golden Retrievers, Olle en Donna. Olle overleed een aantal jaar geleden, toen hij zes jaar was. Donna was bijna 13 toen ze in september overleed. Ook heeft hij twee katten.

"Die moesten er eerst niets van hebben, ze waren aan het blazen en grommen", legt de weerman uit. "Maar dat wordt nu langzaam iets minder."

Naast dat Banjer onwijs schattig is, heeft het hebben van een hond volgens Ed nog veel meer voordelen. "Het is goed voor je om lekker naar buiten te gaan. We houden van wandelen."