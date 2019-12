Kijk vanavond Kerst met Rijnmond: wat kunnen we doen tegen eenzaamheid?

Op TV Rijnmond vieren we ook tweede kerstdag op bijzondere wijze. Vanaf 17:00 uur serveren we een kerstdiner voor mensen die wel een beetje gezelschap kunnen gebruiken.

Op de laatste kerstdag is 'eenzaamheid' het gespreksonderwerp en wie anders dan Marja van Katendrecht kan dan de presentatrice zijn? Marja zet zich al jaren in voor de mensen in Rotterdam die er alleen voor staan.

Zij gaat daarom het gesprek aan met Ada Keizer en Wilma Slobbe, die zich ook hard maken om zo min mogelijk mensen alleen thuis te laten zitten. Verder schuift Peter van der Wal aan, die na de dood van zijn vrouw de eenzaamheid te lijf is gegaan. Ook de Rotterdamse wethouder Sven de Langen, die politiek verantwoordelijk is voor dit onderwerp, zit aan tafel.

Kerst met Rijnmond is een driedelige talkshow-serie die we uitzonden vanaf kerstavond. Naast eenzaamheid waren ook armoede en de helden van 2019 gespreksthema’s. Alle uitzendingen zijn bij GEMIST terug te zien op deze site. De laatste aflevering is donderdag om 17:00 uur te zien op TV Rijnmond en wordt elk uur herhaald.