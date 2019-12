Zó geniet je het langst van je kerstboom

Sneep is boom- en groenadviseur. "Ik vind het altijd veel werk om de kerstboom op te tuigen, maar als je iets groens koopt vind ik ook dat je er zo lang mogelijk mee moet doen", legt hij uit. In huize Sneep staat de boom om die reden in een koude ruimte van zo'n 12/13 graden. "Dan blijft 'ie mooi vers."

Niet te warm

Warmte kan er namelijk voor zorgen dat de boom uitdroogt. Daardoor vallen de naalden uit. "Je moet ervoor zorgen dat de boom niet bij een radiator of kachel staat", adviseert Sneep.

Ook de soort boom speelt een rol. "Zelf neem ik altijd een Nordmann, omdat de naalden daarvan steviger vastzitten dan bij standaard-kerstbomen", zegt de groenadviseur. "Die zijn weliswaar iets duurder, maar dat vind ik het geld waard."

Luchtvochtigheid

Daarnaast is de luchtvochtigheid in de ruimte van belang. Niet alleen voor de boom, maar ook voor je eigen gezondheid. "Veel mensen wonen in te droge ruimtes, maar dat is voor beide minder gunstig. Een vochtvernevelaar helpt."

Mocht je de boom dan na verloop van tijd toch naar buiten willen doen, dan adviseert Sneep om een laken te gebruiken. "Als je hem daar meteen inlegt, scheelt het al giga-veel naalden die je onderweg kwijtraakt", zegt hij.

Een tweede leven buiten

Bomen met kluit kunnen - mits ze niet zijn uitgedoogd - dan ook nog eens kans hebben om het ook buiten goed te doen. "Die kans is wel minder dan vijftig procent", erkent Sneep. "De kerstbomen worden niet gekweekt op mooie, samenhangende potkluiten. Door te weinig vertakte wortels gaat zo'n boom in de tuin dan toch vaak na verloop van tijd dood."