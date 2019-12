Ruzie over parkeren eindigt in pistoolschot en uitgebrande bestelbus

Een man is in de nacht van dinsdag op woensdag met geweld van zijn bestelbus beroofd in Rotterdam-Zevenkamp, na een uit de hand gelopen ruzie over parkeren. Een nacht later werd het busje een paar straten verderop brandend gevonden.

Even na middernacht op Eerste Kerstdag kregen twee mannen ruzie aan de Laan van Magisch Realisme. De eigenaar van het busje had zijn voertuig half op de stoep geparkeerd. Toen hij zijn auto op de stoep stil zette, kwam iemand scheldend naar de bestuurder toe. Toen de eigenaar van het busje de man op straat beetpakte, kwam een tweede man de scheldende man te hulp. De tweede man had een vuurwapen en schoot daarmee, maar raakte niemand.

Daarna stapten de twee aanvallers in de bestelbus. De eigenaar van het busje bleef ongedeerd achter. Iets meer dan een uur later werd de bus, een Renault Traffic, in vlammen aangetroffen aan de Nieuwemeer, een paar honderd meter verder.