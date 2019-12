OM: Papendrechter (23) wilde agenten iets aandoen en loofde geld uit voor privégegevens

Criminelen jagen met honderden in chatgroepen op de namen en adressen van politieagenten, boa's, parkeerwachten en treinconducteurs. Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws. De politie heeft onlangs een 23-jarige man uit Papendrecht opgepakt. Hij loofde via een appgroep vijfhonderd euro uit voor persoonlijke gegevens van twee Rotterdamse agenten. De verdachte wilde hen volgens het OM iets aandoen.

RTL Nieuws heeft toegang tot deze chatgroepen in de gratis chat-app Telegram. Daarin worden foto's gedeeld van onder meer agenten die boetes uitdelen. Daarbij wordt gevraagd om persoonsinformatie van de agenten.

In de verschillende appgroepen, met honderden leden, wordt volgens RTL Nieuws honderden euro's tipgeld uitgeloofd om de identiteit en het woonadres van politieagenten te achterhalen. Criminelen willen met die informatie agenten kunnen bedreigen, of erger.

Justitie zegt tegen Rijnmond dat de Papendrechter is opgepakt in verband met het vragen om gegevens van de twee Rotterdamse agenten. Hij zit niet meer vast, maar is nog wel verdachte. Wat de man precies heeft gedaan, kan justitie niet zeggen, maar hij wordt van bedreiging verdacht.

Volgens justitie is foto's van agenten maken en informatie opvragen op zichzelf niet strafbaar. De verdachte is dus nog een stap verder gegaan.