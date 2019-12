Vormer trefzeker voor Club Brugge

Oud-Feyenoorder Ruud Vormer is op tweede kerstdag trefzeker geweest voor Club Brugge in de thuiswedstrijd met Zulte Waregem. In de Belgische competitie versloegen de Bruggelingen Zulte Waregem met 4-0. Vormer maakte diep in blessuretijd de vierde en laatste goal voor Club Brugge.

Mede door de goal van Vormer komt Club Brugge op 49 punten in de Belgische competitie. Daarmee is de voormalig Belgisch speler van het jaar met zijn club ruimschoots de koploper. Nummer twee, Royal Antwerp, heeft slechts 38 punten.

Engeland

Ook in Engeland wordt op tweede kerstdag gevoetbald. De in Barendrecht geboren Anwar El Ghazi won met Aston Villa met 1-0 van directe concurrent in de strijd om degradatie, Norwich City. El Ghazi speelde 90 minuten bij de club uit Birmingham. Villa staat momenteel op de laatste degradatieplaats, namelijk achttiende met achttien punten.

Rotterdammer Georginio Wijnaldum komt met koploper Liverpool om 21:00 uur in actie. De oud-Feyenoorder gaat op bezoek bij Leicester City, de nummer twee van de Premier League. Opvallend genoeg start Wijnaldum in de basis. Twee weken geleden liep hij in de 2-0 zege op Watford nog een spierblessure op.