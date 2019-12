Bromtoon in de haven zorgt voor overlast

Ank Sluimer uit Vlaardingen heeft er vooral 's nachts last van: een permanente bromtoon. "Het is een heel laag en aanzwellend geluid, alsof er een machine aan- en uitgaat." En ze is niet de enige, blijkt uit de ruim drieduizend reacties op een gezamenlijke enquête van Rijnmond, de andere regionale omroepen en de NOS.

De Stichting Laagfrequent Geluid meldt dat er steeds meer klachten zijn over de zogenoemde bromtonen. In deze regio meldden vooral inwoners van gemeenten rondom het Botlekgebied zich. De meeste reacties kwamen uit Vlaardingen, Rotterdam en de gemeente Nissewaard.

Een inwoner uit Spijkenisse omschrijft het geluid als "een lage indringende toon, die niet weg te filteren is door oordoppen. De frequentie is zo laag dat het meer voelbaar is dan hoorbaar."

De bromtoon houdt Ank 's nachts regelmatig uit haar slaap. Overdag hoort ze het laagfrequent geluid ook, maar dan heeft ze er minder last van.



Trilling

De Milieudienst Rijnmond DCMR krijgt jaarlijks 1400 meldingen binnen over laagfrequent geluid. Het aantal meldingen is al vijf jaar hetzelfde. Geluidsexpert Nienke de Jong van de DCMR: "Wat mensen voelen en horen is heel verschillend. De een hoort het, de ander voelt het als trilling op de borst. Als je het hoort, is het een heel vervelend geluid. De meeste mensen horen het gelukkig niet."

Volgens de geluidsexpert is het voor de mensen die er last van hebben extra lastig, omdat vaak onbekend is waar het geluid vandaan komt.

Ank is een vaste beller naar de klachtenlijn van DCMR. "De DCMR vraagt ook om het te melden. Ze sturen er regelmatig piketmedewerkers op uit om te checken waar het geluid vandaan komt. Meestal komen ze er niet achter."

Walstroom

Zelf vermoedt ze dat het geluid uit de haven komt, waar ze niet ver vandaan woont. "Mogelijk komt het geluid van de schepen of van de generatoren van de schepen die voor wal liggen." Als dat zo is, dan zou walstroom een oplossing kunnen zijn. Dan hoeven er geen generatoren meer te draaien, oppert de Vlaardingse.

Ook De Jong denkt dat walstroom een goede mogelijkheid is. "Vooral voor de grote zeeschepen en voor laad- en los-situaties zou dat een echt goede oplossing zijn. Dan zouden mensen in ieder geval minder last hebben van het motorgeluid van de grote schepen."