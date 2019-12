Auto belandt op kant na ongeluk bij Spijkenisserbrug

Meerdere mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een aanrijding op de Groene Kruisweg in Spijkenisse. Drie auto's botsten bij de Spijkenisserbrug op elkaar.

De ravage was groot. Een van de voertuigen kwam door het ongeluk op zijn kant terecht. De andere wagens liepen flinke schade op aan de voor- en zijkant.

Wat de oorzaak is geweest van het ongeluk, is niet duidelijk. Ook over de verwondingen van de slachtoffers is niets bekend.

De Spijkenisserbrug was tijdelijk gesloten om de wagens weg te halen. Inmiddels is de brug weer vrij.