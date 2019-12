Het weer van vandaag: zon breekt af en toe door

Vanochtend is het eerst bewolkt en nevelig en het kan lokaal nog mistig worden. Maar in de loop van de ochtend breekt de zon vanuit het oosten en noorden af en toe door. Vanmiddag wordt het vrij zonnig, met een zwakke tot matige noordoostenwind en een maximumtemperatuur rond 6 graden.

Vanavond is het helder, maar vannacht komt er sluierbewolking en bovendien kunnen er dan enkele mistbanken ontstaan. Minimum van -2 tot +1, kans op gladheid op de bruggen en viaducten.

Morgen is er in de ochtend kans op mist, verder is het vrij zonnig met wat wolkenvelden. Maximum morgenmiddag 4 a 5 graden.

Vooruitzichten

De rest van het jaar blijft het rustig en droog met zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden. In de middag is het eerst 6 graden met in de nacht temperaturen rond het vriespunt tot lichte vorst.

Vanaf maandag wordt het zachter. Tijdens de jaarwisseling staat er waarschijnlijk een zwakke tot matige zuidwestenwind en blijft het droog. Het is dan een graad of 4.