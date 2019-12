Dordtse burgemeester optimistisch over politiesterkte

"Het lijkt er op dat eind 2021 het aantal politieagenten weer zal toenemen." Dat zegt de Dordtse burgemeester Wouter Kolff. "Nu al is er meer blauw op straat dankzij agenten in opleiding, maar die tellen in de sterkte nog niet mee."

Kolff doet deze uitspraak tijdens een eindejaarsinterview, dat morgen op de website van Rijnmond te zien is. Collega-burgemeesters luidden afgelopen jaar de noodklok over het tekort aan agenten, maar Kolff deed dat niet.

"Ik hou niet van klagen", zegt Kolff. "Wij doen hier liever aan stille diplomatie en aanpakken. Zo hebben we in het hele gebied van de Eenheid Rotterdam opleidingsbureaus gekregen. Bijvoorbeeld hier, in de wijk in Krispijn, waar dagelijks veertig agenten in opleiding zijn."



Volgens Kolff worden die nu al geregeld ingezet, "en niet alleen in onze stad." Hij voorziet wel blijvende aandacht voor de politiesterkte. "Er is geen gebrek aan geld, maar een gebrek aan mensen. Dus moet je het vak van agent aantrekkelijker maken."

Maar hoe doe je dat? "Denk aan een hoger startsalaris voor agenten. Maar ook aan voorzieningen, zoals goede woningen in de buurt van hun werk", zegt de Dordtse burgemeester. Het probleem is nu nog niet opgelost, weet hij.

Net als z'n Rotterdamse collega Aboutaleb uitte Kolff zijn zorgen over de politiecapaciteit. Hij deed dat in een brief aan de Dordtse Raad, waarin hij aangaf dat de politie soms andere prioriteiten moet stellen: "Er wachten ons nog twee uitdagende jaren."