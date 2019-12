Capels restaurant kookt creatief met kliekjes na de kerst

"Er blijft na de kerst veel eten over. Niet alleen in restaurants, maar ook thuis", zegt restauranteigenaar Rien Bothof. "We vroegen ons vier jaar geleden af hoe we dat eten alsnog kwijtraken. En dat is eigenlijk heel simpel te bereiken, door gasten aan tafel."

Maar de meeste mensen zijn na twee kerstdagen wel klaar met al dat eten. "Daarom zijn we begonnen met de kliekjesdeal. Onze gasten kunnen hun voorkeuren aangeven en dan maken wij een driegangenmenu voor 25 euro."

Dat liep vier jaar geleden niet meteen storm, erkent Bothof. "Het werd niet begrepen. Op de tafels lag alleen een menukaartje met de deal. Sommigen vonden dat vreemd en gingen weg, degenen die gebleven zijn zien we elke keer weer terug. En dat zijn er steeds meer geworden."

Sterker nog: een echtpaar dat op Tweede Kerstdag heeft genoten van het eten bij Fuiks, komt vrijdagavond nog eens terug. "Dat geeft wel aan dat ze waarderen waarvoor we dit doen", zegt Bothof. "Maar ook dat we met nog meer beleving kwaliteit en smaak serveren."

Win-win

Chef-kok Gaston Scholte ziet het als een win-winsituatie. "Ik sta lekker te koken en heb geen verspilling, de mensen zitten lekker te eten voor een zacht prijsje."

Hij inventariseert deze ochtend wat er precies allemaal is overgebleven en gaat dan aan de slag. "We pakken de meest kwetsbare producten als eerst. Producten die gepekeld of gerookt zijn, kunnen we wat langer bewaren, dus dat wordt later gebruikt." Daardoor kan het menu op ieder moment van de dag variëren.

De gerechten worden aangevuld met verse producten. "Je komt niet om verse producten heen, dus je moet wat bijbestellen."

Tips voor thuis

Voedselverspilling speelt niet alleen in de horeca, maar ook bij mensen thuis. "Het kan wel 120 euro per jaar schelen thuis", zegt Bothof. Om mensen thuis ook van hun kliekjes af te helpen, geeft Scholte tips.

"Houd het vooral simpel en kort", adviseert de chef. "Niemand heeft derde kerstdag zin om vijf uur achter een werkblad te gaan staan. Op internet is veel te vinden, dus het is ook proberen en experimenteren."