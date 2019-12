'Geen enkele woninginbraak in Alblasserdam in laatste drie jaar opgelost'

In de gemeente Alblasserdam is de afgelopen drie jaar geen enkele woninginbraak opgelost. Daarmee staat het Damdorp in een rijtje van dertig gemeenten in Nederland waar de afgelopen jaren geen enkele inbraak is opgehelderd, meldt RTL Nieuws.

RTL deed onderzoek naar de inbraken op basis van de jaarverslagen van alle politiekorpsen in Nederland. Daaruit blijkt ook dat de politie al jaren haar eigen doelstellingen niet haalt. De politie had afgesproken om zeker 10 procent van de inbraken op te helderen, maar dat is niet overal gelukt.

Zo scoren in onze regio alleen Albrandswaard (10,4 procent), Zwijndrecht (10,2), Dordrecht (12,6), Sliedrecht (13,6) en Krimpen aan den IJssel (16,7) boven de norm. In Rotterdam is de afgelopen drie jaar 8,9 procent van de inbraken opgehelderd.