Tukkers rijden 'Ouwe Dibbuzzz' van Rotterdam naar Sierra Leone

Het startschot voor de tocht werd gegeven door Sander de Kramer en Hugo Borst. Zij zijn de mannen achter de Sunday Foundation, een stichting die zich inzet voor kansarme kinderen in Afrika. De bus is geschonken aan die stichting.

"Ik zei tegen ze dat de bus ook gewoon via een schip die kant op kon worden gebracht", zegt Sander de Kramer vrijdagochtend op de Wilhelminapier. "Maar daar wilden ze niet aan. Ze zeiden: 'Nee, wij zijn avonturiers'."

Uitgezwaaid

Om 10:00 uur werd de groep op de kade bij Hotel New York uitgezwaaid door vrienden en familie. Vrijdagochtend vroeg werd dat ook al gedaan, thuis in Twente. "We zijn geweldig uitgezwaaid, door familie en buren en op bruggen over de weg stonden collega's", zegt Ton Schellings, één van de chauffeurs in de groep.

Hij en zijn vrienden hebben in totaal dertigduizend euro ingezameld om een bus te kunnen kopen. In België hebben ze een oude Mercedes-schoolbus op de kop weten te tikken en die hebben ze helemaal opgeknapt. Hij is omgedoopt tot 'Ouwe Dibbuzzz', naar de bijnaam van Sander de Kramer: 'Chief Ouwe Dibbes'.

"Het moest een Mercedes zijn", zegt Sander de Kramer. "In Sierra Leone hebben ze daarvoor ook de onderdelen. Van andere merken is dat daar niet, dus als ze dan kapot gaan, zijn ze ook écht kapot en staan ze te roesten in de jungle."

Oud en Nieuw

De mannen zitten de komende tijd in de bus en vieren dus ook Oud en Nieuw onderweg. "We hebben nog niet echt plannen over hoe we het gaan vieren. We zitten dan ergens in Marokko denk ik", zegt Ton.

Sander de Kramer vliegt binnenkort naar het West-Afrikaanse land en zal de bus en de passagiers daar opwachten. "Ton, houd je oren even dicht", lacht De Kramer. "We gaan daar een enorm feest geven als ze aankomen."