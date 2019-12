Ook laatste 'kopschopper' Gorinchem op vrije voeten

Ook de laatste verdachte (16) die nog vast zat voor de mishandelingen vorige maand in Gorinchem, is weer op vrije voeten. Dat heeft de jeugdraadkamer besloten. Hij blijft wel verdachte.

Twee andere verdachten werden op 12 december al vrijgelaten. Voor hen was een dagbesteding geregeld. Bij deze verdachte was dat nog niet het geval. Daarom bleef hij vastzitten. Inmiddels is er nu wel iets geregeld.

De 15-jarige wordt verdacht van het betrokken zijn bij de mishandelingen in en om een park in Gorinchem. Beelden van die mishandeling werden veelvuldig gedeeld op het internet.

Vijf slachtoffers hebben aangifte gedaan. Eerder werden ook al tien anderen opgepakt in de zaak.



Drie verdachten hebben een paar weken vastgezeten. Zij zijn nu onder voorwaarden vrijgelaten. Naast de verplichte dagbesteding, hebben ze een avondklok opgelegd gekregen en mogen ze geen contact zoeken met slachtoffers of medeverdachten.