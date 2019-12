Het nieuwe jaar in met Dave's Wintervariété

Dave van der Wal herstelt al een aantal jaren een oude traditie in ere. Hij presenteert rond de feestdagen een variété-show. Eerst deed hij dat vanuit een spiegeltent in het Museumpark in Rotterdam, maar dit jaar vanuit het Bibliotheektheater in Rotterdam.

Diverse artiesten en acts zijn te zien in een programma dat je doet verlangen naar vroegere tijden. Dave zelf zingt, danst, entertaint, jongleert, loopt op hakken en praat de show aan elkaar.

Dave's Wintervariété is dinsdag 31 december vanaf 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt elk uur herhaald. Good old variété op oudjaarsavond bij Rijnmond, met rond middernacht een spectaculair einde van 2019.