Rotterdammer had burn-out en epilepsie, maar is 'genezen dankzij smoothies'

Veel mensen hebben zich met de kerst een slag in de rondte gegeten en willen nu - zeker met het nieuwe jaar en de goede voornemens in gedachten - weer gezonder eten. Rotterdammer Jean-Marc Bilderbeek, voormalig ICT'er, kan daarbij helpen.

Voor de serie Rijnmond Inspireert gaat presentator Peter van Drunen op zoek naar inspirerende regiogenoten. Jean-Marc Bilderbeek is dat. Hij kampte met een burn-out en epilepsie en kwam daar overheen, zo zegt hij zelf, door simpelweg gezonder te eten en beter voor zijn lichaam te zorgen.

"Een jaar of vijftien geleden had ik alles voor elkaar: een vriendin, mooi huis en een goede carrière", zegt geboren Nijmegenaar Bilderbeek. "Maar ik had dat allemaal en was eigenlijk helemaal niet happy." Hij werkte veel en kreeg een burn-out. Nadat hij daarvan leek te zijn hersteld, kreeg hij op 38-jarige leeftijd zijn eerste epileptische aanval.

'Totaal de kluts kwijt'

"Het was een prachtige dag, ik weet het nog goed", denkt hij terug. "Sommige mensen krijgen stuiptrekkingen. Ik niet. Ik had absences; echt een black-out in mijn hoofd. Ik was totaal de kluts kwijt. Mijn arm lag naast me op het bureau en ik wist niet meer wat het was. Een heel naar gevoel."

Bilderbeek kreeg steeds meer aanvallen. "In de nacht, tijdens het autorijden, in de supermarkt, tijdens de seks. Soms weken niet, soms twintig op een dag. Het gaf me heel veel stress en maakte me onzeker.

Hij kreeg een anti-epilepticum voorgeschreven van de neuroloog. "Maar daar kreeg ik alleen maar bijwerkingen van. Toen ben ik buiten de kaders gaan wandelen."

'Na drie maanden genezen'

Hij ontmoette een man die hem aanraadde geen suiker meer te eten. "Ik ben een ICT'er, dus dat ben ik dat gaan googlen. Ik besloot het een maandje te proberen. Drie maanden later ben ik door mijn arts genezen verklaard, van een ongeneeslijke ziekte."

Nu gebruikt hij zijn kennis om anderen te helpen ook gezonder te worden. Hij heeft een smoothie configurator ontwikkeld, waarbij je op basis van hoe je je voelt een drankje kunt maken.

Zo helpt een combinatie van biet, boerenkool, citroen en gember volgens Bilderbeek tegen een kater en moet je aan de banaan, biet, gember en gojibes als je je libido wilt verhogen. "Ik houd geen rekening met smaak. Dat maakt het uniek. Ik drink elke ochtend een halve liter vloeibaar medicijn."

Jean-Marc sluit af met een 'tegeltjeswijsheid': "Neem verantwoordelijkheid voor je gezondheid. We zijn reactieve wezens. We stoppen pas met roken als er een vlekje op onze longen zit. We stoppen pas met eten als we de trap niet meer opkomen. Eet nu gezonder. Dan wordt de wereld een stukje mooier."