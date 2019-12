De Haringvlietbrug richting Rotterdam is vrijdagmiddag helemaal afgesloten geweest voor verkeer. Op de A29 is een ongeluk met meerdere voertuigen gebeurd.

Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Rond 12:45 uur kon één van de rijstroken weer open. De vertraging was toen nog meer dan twintig minuten. Rond 14:45 uur waren alle rijstroken weer open.