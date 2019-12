Rahiied A. niet in hoger beroep tegen uitspraak insulinemoorden

De Rotterdamse verpleger Rahiied A. gaat niet in hoger beroep tegen de twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging die hij kreeg opgelegd voor de zogeheten insulinemoorden. Dat meldt zijn advocaat. Waarom Rahiied A. afziet van hoger beroep wordt niet gezegd.

A. werd vorige week veroordeeld voor vier keer moord, zes pogingen tot moord en een poging tot doodslag. Hij spoot onnodig insuline in bij ouderen in verzorgingshuizen in Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam.



De Rotterdammer werd sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Om die reden is dan ook geen levenslang opgelegd. De jongeman lijdt volgens de rechter aan een persoonlijkheidsstoornis, waarin hij zich een dokter waant. Hij wilde graag arts zijn, met bijbehorende dynamiek en drama, en hij wilde waardering krijgen, stelden psychiatrisch deskundigen.

Naast de celstraf en tbs kijkt A. ook een beroepsverbod voor de maximale duur van 25 jaar. De uitspraak was conform de eis van het Openbaar Ministerie. Ook is hij veroordeeld voor het vervalsen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en drie maal diefstal.