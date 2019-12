19-jarige zonder rijbewijs vlucht voor politie

De politie in Papendrecht heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 19-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam opgepakt. Hij reed rond zonder rijbewijs, was onder invloed van drugs en had een busje pepperspray in zijn jaszak.

Agenten kwamen de man tegen op de Veerweg. Daar reed hij met hoge snelheid voorbij. Hij negeerde vervolgens een stopteken.

In de achtervolging die daarop volgde, negeerde hij een rood verkeerslicht, gaf geen richting aan en reed met hoge snelheid door een woonwijk. Daarbij liep zijn wagen schade op, waardoor hij noodgedwongen moest opgeven.

Uit een blaastest bleek de man niet onder invloed van alcohol, maar wel drugs te hebben gebruikt. Hij had THC, de werkzame stof in cannabis, in zijn bloed. Ook zat er een busje pepperspray in zijn jaszak. Dat is in beslag genomen.

De bestuurder is aangehouden. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen en moet zich op een later moment bij de rechter verantwoorden.