Verdachte (13) steekpartij Spijkenisse ook vervolgd voor eerdere mishandeling

De 13-jarige jongen die verdacht wordt van de steekpartij bij metrostation Heemraadlaan in Spijkenisse vorige maand, wordt ook gelinkt aan een andere mishandeling. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Bij de steekpartij in november raakte een 14-jarige jongen zwaargewond. Er zou een ruzie aan vooraf zijn gegaan. Enkele uren later kon de 13-jarige verdachte worden opgepakt.



Liesbeth Pinas, een bezorgde moeder uit Spijkenisse, zei destijds dat de steekpartij misschien voorkomen had kunnen worden. Haar 13-jarige zoon werd in september in elkaar geslagen door de vermoedelijke dader van de steekpartij. Beelden daarvan werden online gezet.

"Het was eerst een 'normaal' filmpje. Later is daar een beat bijgekomen. Dat vond ik heel triest om te zien", zei Pinas eerder bij Rijnmond. Zij stapte naar de politie en deed aangifte.



Justitie bevestigt nu dat de dertienjarige ook van deze mishandeling wordt verdacht.

De jongen zat tot afgelopen dinsdag vast voor de steekpartij en wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij is inmiddels vrijgelaten en moet in februari voor de rechter verschijnen.

Protestmars

Bezorgde ouders in Spijkenisse organiseerden in de week na de steekpartij een protestmars. Ze eisten maatregelen tegen het geweld onder scholieren.

Burgemeester Fort van Oosten riep jongeren in de gemeente destijds op om zich uit te spreken tegen het wapenbezit en -gebruik. "Dit is geen leeftijd om met steekwapens bezig te zijn", zei Van Oosten. "Laat staan deze in te zetten."