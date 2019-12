Kat mogelijk door vuurwerk zwaar gewond

In het dierenopvangcentrum in Vlaardingen is donderdagavond een kat binnengebracht met zware verwondingen, mogelijk door vuurwerk.

Op een deel van zijn rug zit geen vel meer, zijn achterwerk is zwaar beschadigd en het dier mist zijn staart. Het is niet zeker of dat laatste ook door het vuurwerk is veroorzaakt of de kat sowieso geen staart had.

De kater werd op Tweede Kerstdag 's avonds gevonden aan de Korte Heinlantstraat in de Rotterdamse wijk Bloemhof. Het Vlaardingse dierenasiel is op zoek naar de eigenaar van de kat.