Elf Vlaardingers aangehouden bij opbouw verboden vreugdevuur

De politie heeft vrijdagmiddag ingegrepen in Vlaardingen, toen een aantal mensen bezig was een vreugdevuur op te bouwen. Vreugdevuren zijn dit jaar in Vlaardingen verboden.

De elf arrestanten zijn rustig meegegaan, zegt de politie. Ze zitten allemaal op het bureau en zouden een statement willen hebben maken.

De mannen overtraden de speciaal hiervoor ingevoerde APV. Het is verboden kerstbomen of pallets te vervoeren of in de buurt te hebben als het erop lijkt dat iemand deze op de weg wil verbranden. Ook als je autobanden of brandbare vloeistoffen bij je hebt, ben je strafbaar. Daarbij waren deze elf mannen op verboden terrein.



Het verbod op vreugdevuren leidde al tot meerdere protesten, opstootjes en zelfs een bedreiging aan het adres van de inmiddels opgestapte burgemeester Annemiek Jetten.

Op de plek aan de Marathonweg waar jarenlang het grote vreugdevuur was, lagen al opgestapelde pallets en er brandde een houtkachel. De brandweer heeft het vuur in de kachel uitgemaakt.

De pallets worden nu door de gemeente weggehaald.