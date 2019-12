Doorgedraaide man laat spoor van vernieling achter in Alblasserdam

In Alblasserdam zijn bij een 34-jarige man deze week de stoppen doorgeslagen. Hij vernielde vrijdag zeven geparkeerde auto's in de Patrijsstraat.

Op dinsdag, Eerste Kerstdag, had hij daar ook al de deur van een woning ingetrapt, toen er niet snel genoeg werd opengedaan.

De nacht van Eerste op Tweede Kerstdag bracht hij daarom door in de cel. Waarom de man door het lint ging, is onbekend. Volgens ooggetuigen leek hij vrijdagochtend onder invloed te zijn. De man is op de Van Hogendorpweg aangehouden.