Dordrecht haalt ganzen van dierenweide

Op last van de gemeente Dordrecht zijn vrijdagmiddag alle ganzen op de dierenweide in de wijk Sterrenburg gevangen en afgevoerd. De beheerder van de weide is aangehouden.

Volgens de gemeente kwamen er zoveel klachten over overlast van de ganzen, dat dinsdag besloten is om de dieren weg te halen. Buurtbewoners in de omgeving van de Mildenburg worden per brief geïnformeerd.

"Dat doen wij achteraf, omdat we problemen wilden voorkomen", zegt een woordvoerster van de gemeente Dordrecht. De dierenweide bestaat al dertig jaar en de gemeente probeerde al herhaaldelijk om die te sluiten.

Beheerder opgepakt

De inbeslagname van de ganzen was volgens haar juridisch mogelijk, omdat ze op openbaar terrein liepen en géén eigendom zijn van de dierenweide. Andere dieren zijn dat wel.

Beheerder Steffen Pieper is volgens de politie aangehouden omdat hij het vangen en afvoeren van de ganzen wilde beletten. Zijn ouders zijn eigenaar van de weide.

Moeder Erma Pieper zegt dat de dieren wel degelijk eigendom zijn van de familie: "Ze zijn geregistreerd, want onze zoon treedt regelmatig met ze op tijdens ganzenparades."

In Sterrenburg wordt wisselend gereageerd op de onverwachte actie van de gemeente. Liefhebbers van de weide noemen het belachelijk, tegenstanders zijn juist blij.