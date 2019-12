Rozenburgse vuurwerkfamilie maakt zich op voor verkoopdagen

“Ik ben er al mijn hele leven mee bezig”, vertelt Ruud van der Helm. “Een eigen winkel was voor mij een droom die uitkwam.”

Zelf staat hij vooral in de winkel in Rozenburg met zijn jongste dochter. Zijn vrouw en oudste dochter staan in de winkel in Oostvoorne. “Het is mooi deze passie te kunnen delen. Vuurwerk is een traditie en als je die niet overdraagt aan je kinderen, dan stopt het.”

In de zaak in Rozenburg hangt een grote poster met 'We love tradities'. Berichten over groeiende steun voor een algeheel vuurwerkverbod worden vol ongenoegen ontvangen.

"We willen niet dat dit ook nog afgepakt wordt. We moeten samen werken aan een veilige jaarwisseling. Maar de problemen en ongelukken worden niet veroorzaakt door dit legale vuurwerk.”

Op de vraag of het aan de eettafel nog ergens anders over gaat zegt moeder Mariska lachend: “Nee eigenlijk niet, het gaat alleen over vuurwerk. En dat begint al maanden van tevoren. Maar we vinden het erg leuk en gezellig.”