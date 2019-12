Nooit meer parkeerstress op de Kruiskade in centrum Rotterdam

Zenuwachtig rondjes rijden, vloekend en tierend op zoek naar een parkeerplekje en bij het derde rondje nog steeds niets kunnen vinden. Dit behoort allemaal tot het verleden op de Kruiskade in het centrum van Rotterdam. Sinds een tijdje kun je daar, met alle gemak van de wereld, je auto 'valet' laten parkeren.

Valet parking is een dienst waarbij je gewoon voor de deur uitstapt en je auto door iemand anders laat wegzetten.

"We geven de ietwat verwende klant een signaal dat ze ook in het Rotterdamse luxe kunnen winkelen", zegt de store manager van de winkel OGER Jurriaan Geleyense. Hij is samen met een aantal andere lokale winkeliers en vastgoedeigenaren mede-initiatiefnemer van de proef.

"Voor 12,50 euro is je auto heel de dag geparkeerd tot ongeveer 22:00 of 23:00 uur, dat ligt een beetje aan welke dag het is", vervolgt Geleyense. "Daar sta je in Amsterdam maar twee uurtjes voor."

Straatbutler

De gepensioneerde Jacques Thoen is één van de straatbutlers op de Kruiskade. "Ik ontvang de mensen, en stel mij netjes voor. Dan doen we een beetje administratie en neem ik de sleutels over. De mensen gaan winkelen en ik zet dan de auto voor ze weg."

Je bent misschien geneigd te zeggen dat er alleen maar patjepeeërs op afkomen, maar dat is volgens Thoen niet waar. "Nee hoor, absoluut niet. Hier komen alle type mensen met alle type auto's."

"Ik kan heel veel geks over Amsterdam zeggen, maar dit hebben ze daar goed voor elkaar. Ze begrijpen hoe het is om op hoog niveau te winkelen en dat hebben we stiekem van ze afgekeken, maar net iets beter uitgevoerd", zegt Geleyense.