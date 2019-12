Automobilist neemt de benen en laat twee gewonden achter na botsing op A4

Een deel van de A4 is vrijdagavond richting Den Haag afgesloten ter hoogte van knooppunt Kethelplein. Een automobilist is op een wegafscheiding gereden. Daarna is de bestuurder te voet richting de Ketheltunnel gevlucht.

Hulpdiensten haalden twee gewonden uit de witte bestelwagen die aan de voorkant forse schade had. Beide personen hadden last van rugklachten.

De bestuurder is ongeveer een uur later in het Vlietlandziekenhuis in Schiedam door agenten gevonden. Hij zat bij de spoedeisende hulp.

Rijkswaterstaat verwacht dat de A4 richting Den Haag vanuit de D-buis in de Beneluxtunnel rond middernacht weer wordt vrijgegeven. Verkeer richting Den Haag krijgt het advies om om te rijden via de A20 en de A13.