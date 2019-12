Opnieuw Gouden Film-prijs voor succesvolle Mees Kees

In twee weken tijd hebben al meer dan honderdduizend bezoekers Mees Kees in de Wolken in de bioscoop gezien. De makers krijgen daarom de Gouden Film.

Mees Kees is een jeugdboekenreeks van schrijfster Mirjam Oldenhave. Er is een televisieserie van gemaakt en inmiddels vijf films, met in de hoofdrol Leendert de Ridder uit Krimpen aan den IJssel en Sanne Wallis de Vries. De Ridder speelt meester 'Mees' Kees, die lesgeeft aan groep 6B op de basisschool.

De twee acteurs verrasten regisseur Martijn Smits met de Gouden Film-prijs. Die wordt uitgereikt aan Nederlandse films met meer dan honderdduizend bezoekers in de bioscoop.

"We zijn er supergelukkig mee. De film draait nog maar twee weken in de bioscoop, dat er nu al honderdduizend mensen naar de film zijn geweest is te gek!", zegt Mees Kees-acteur Leendert de Ridder.

Plekje vrij

Het is al de tweede Mees Kees-film die een Gouden Film-prijs krijgt. "Ik heb nu een gouden plaat aan de muur hangen van Mees Kees Langs de Lijn, daar komt deze onder te hangen. Ik heb het plekje al vrijgemaakt", zegt De Ridder lachend.

Het succes van Mees Kees is volgens hem haast iets magisch. "Je kunt het niet verklaren. Het is natuurlijk een Nederlandse film, iedereen heeft op de basisschool gezeten of heeft kinderen die op een basisschool zitten, dus het is heel erg herkenbaar, heel grappig en het staat dicht bij de mensen."

Geen ruzies

De Ridder weet waarom hij zo gelukkig wordt van de Mees Kees-films. "In veel films is altijd ruzie of gedoe, allemaal conflicten tussen mensen. Bij Mees Kees is het meer: ik zit met iets, ik durf iets niet. Mensen helpen elkaar juist, in plaats van dat er tussen mensen ruzie is."

De acteur schrijft het succes van de films ook toe aan de boeken. "Mirjam Oldenhave heeft alle boeken geschreven, daar zit het al in. Het is een wereld met een bepaalde toon, een bepaalde humor, dat voelen we ook op de set."

De prijs is een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Twaalf andere films kregen dit jaar de prijs.