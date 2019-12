Een groep van vijf tot tien jongens heeft een jonge pizzabezorger op de fiets van zijn geld beroofd. De groep sloeg toe op de Springerstraat in Rotterdam-Alexander en bedreigde de bezorger met een mes.

De politie heeft het over een "laffe groep" en is nog op zoek naar de daders. De bezorger is niet gewond geraakt bij de overval.

De groep heeft de bezorger niet gelokt, de jongens hielden hem op straat aan.